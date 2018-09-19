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Человек на Луне | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 3 New :: 19.09.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Человек на Луне
Оригинальное название: First Man
Прокат в России фильма "Человек на Луне": 11 октября 2018 года
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» Голливуд » Байопики » ЖЗЛ
О фильме "Человек на Луне":

Байопик о жизни американского астронавта Нила Армстронга и о легендарной высадке на Луну 20 июля 1969 года.

В ролях: Райан Гослинг, Клэр Фой.

Режиссёр: Дэмиен Шазелл.

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Человек на Луне:

Человек на Луне
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 6

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