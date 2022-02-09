|
Воспламеняющая взглядом | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 09.02.22
Название фильма: Воспламеняющая взглядом
Оригинальное название: Firestarter
См. также: все фильмы 2022, фильмы 2021 список, новинки кино
» Голливуд » Кинокомиксы
... » Ужасы и мистика
О фильме "Воспламеняющая взглядом":
Зак Эфрон в хоррор-комиксе о девочке с суперспособностями. Римейк одноимённого фильма 1984 года.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Воспламеняющая взглядом:
Падение Луны: Красивое + подкаст
Параллельные матери: Жажда жизни
Аллея кошмаров: Лекарство от алкоголизма
Beatles: Get Back – Концерт на крыше: Машина времени
Кингсмен: Начало: Кринжмен 1917
» Отрывок
» TV-ролик
8 февраля, вторник
|
|
|
|
|
«Падение Луны», рецензия + подкаст «Аллея кошмаров», отзыв «Человек-паук», подкаст «Кингсмен», рецензия «Матрица 3», подкаст «Вальдо», отзыв «Незнакомая дочь», отзыв «Камон Камон», отзыв «Экспансия», финал, отзыв «Лакричная пицца», отзыв «Тихая ночь», отзыв «Код 355», отзыв «Параллельные матери», рецензия