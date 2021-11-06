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Финч | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 06.11.21



 
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Название фильма: Финч
Оригинальное название: Finch
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» Голливуд » Фантастика
О фильме "Финч":

Том Хэнкс в герметической постапокалиптической мелодраме про оставшегося в одиночестве инженера, совершающего своё последнее путешествие по Америке в компании собаки и двух роботов.

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Финч:

Финч
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Армия воров: Большой пуф
Швайгхёфер получил возможность сделать кино лучшее, чем сделал Снайдер. Ну вот он и постарался. Сделал ещё скучнее и тупее

Веном 2: Теперь мы встречаемся
С прошлого фильма отношения этих двоих развили в ситкомовский броманс и две трети фильма крутят его как хотят

Последняя дуэль: Серый рыцарь
Главная героиня твердит о своей правоте, но ей никто по сути и не противоречит, кроме коварного насильника ле Гри

Хэллоуин убивает: Мифы и пародии
Классический Майерс бронзовеет в классического терминатора, в медленно ходячую машину

Старый Генри: Сейчас они покажут
Главному герою не удаются прыжки в окно, но зато удаются тревожные взгляды сквозь обманчиво спокойную решимость
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Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Финч, Finch new
постеров: 1, кадров: 4
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