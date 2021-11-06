Название фильма: Финч

Оригинальное название: Finch

О фильме "Финч":

Том Хэнкс в герметической постапокалиптической мелодраме про оставшегося в одиночестве инженера, совершающего своё последнее путешествие по Америке в компании собаки и двух роботов.