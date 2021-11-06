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Финч
Рецензия: Валл-И и Тотошка
Хэнкс по итогам прошлогодних «Новостей со всех концов света», видимо, полюбил съёмки в герметических историях на фоне пустынных прерий, и «Финч» в этом смысле, несмотря на различия жанров вестерна и постапокала, есть прямое продолжение предыдущего фильма в его актёрской биографии. Тоже одинокий старик со своими демонами за спиной отправляется в путешествие через всю Америку, сопровождаемый не девочкой из индейского плена, но роботом, чья программа переполнена пустыми фактами о погибшей человеческой цивилизации.
Тут будет всё то же, но иначе — и неоднократные погони от абстрактного зла, и горькие воспоминания о том, что уже не исправить, и довольно абстрактные, а потому пустые мечты о несбыточном в виде открытки с мостом Золотые ворота, и сказочные избавления в виде жирной цитаты из похождений Дороти и Тотошки. В этом смысле «Финч» куда ближе по жанру к литературной сказке, чем к классическому роуд-муви (в этом смысле антиутопическая «Дорога» Хиллкоута куда более похожа на то, как были сняты «Новости») — очевидный Пиноккио тут появляется как бы сам собой из полена, хотя визуально он, конечно, больше похож на Железного дровосека, но настоящий мальчик есть настоящий мальчик, он обязательно будет просить папу пустить его за руль и научить его кидать бейсбольный мяч.
Подыстерявший за десять лет сериалостроения собственное режиссёрское лицо Мигель Сапочник тут, разумеется, полностью прогнулся под продюсера Земекиса. Тому всегда были интересны именно киносказки. Лёгкие, мелодраматичные, с открытым, но одновременно герметическим миром. Потому тот откровенно даёт режиссёру по рукам, стоит тому хоть немного начать нагнетать драму или тот самый постапокал.
В итоге роботизированная тележка тут хотя и удачно пародирует Номера 5 из «Короткого замыкания», но всё равно оказывается слишком глубоким персонажем для этой истории, и в итоге от неё избавляются, не зная, куда её дальше девать. Преследователь этот таинственный (как и водитель трака в воспоминаниях про девочку) остаётся неперсонализированным, маяча всё время где-то за кадром. И даже попав в вожделенный калифорнийский рай, герои предпочитают не заострять, не снимать зелёные очки — что, куда в итоге подевались все эти страшные люди, которыми нас столько пугали? Неважно, впереди ждут новые приключения! Но открытый финал только портит фильм, поскольку полностью лишает его смысловой нагрузки. Железному дровосеку нужно было сердце, Страшиле — мозги. Но у робота по имени Джефф всё есть, никаких особых задач, кроме как покормить собаку, у него не осталось. А потому фильм остаётся без коды, авторам не очень-то интересно, что же с миром будет после нашей смерти.
Название фильма: Финч
Оригинальное название: Finch
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» Голливуд » Фантастика
О фильме "Финч":
Том Хэнкс в герметической постапокалиптической мелодраме про оставшегося в одиночестве инженера, совершающего своё последнее путешествие по Америке в компании собаки и двух роботов.
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