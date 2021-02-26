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Опасный соблазн | Трейлеры
О съёмках New :: 26.02.21
Название фильма: Опасный соблазн
Оригинальное название: Fatale
Прокат в России фильма "Опасный соблазн": 11 февраля 2021 года
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О фильме "Опасный соблазн":
Триллер-детектив о коварном детективе Хиллари Суонк, которая втягивает главного героя (Майк Колтер) в свою игру.
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