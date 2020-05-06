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Эвакуация | Трейлеры
О съёмках 3 New :: 06.05.20
Название фильма: Эвакуация
Оригинальное название: Extraction
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О фильме "Эвакуация":
Крис Хемсворт и Дэвид Харбор в боевике «Нетфликс» о вызволении сына наркобарона из трущоб столицы Бангладеш.
Сценарий: Джо Руссо.
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