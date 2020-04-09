  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2020 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Эвакуация | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 09.04.20


Все ролики фильма "Эвакуация" (2, из них 2 новых)

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Эвакуация
Оригинальное название: Extraction
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Голливуд » Боевики
О фильме "Эвакуация":

Крис Хемсворт и Дэвид Харбор в боевике «Нетфликс» о вызволении сына наркобарона из трущоб столицы Бангладеш.

Сценарий: Джо Руссо.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Топ Ган: МэверикДушаНа связиНе время умиратьФорсаж 9ДоводЧудо-женщина 1984Главный герой
Недавние громкие новинки:
Очень странные делаМир Дикого западаДжентльменыПлохие парни навсегдаБладшотЛучше звоните СолуСоник в киноХищные птицы

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Экшн":
Эвакуация Русский трейлер
» Трейлер
Плохие парни навсегда О съёмках
» Удалённая сцена
Дожить до утра Трейлер
Правосудие Спенсера Русский трейлер
» Трейлер
Не время умирать Дублированный ролик о съёмках
Охота Международный трейлер
Не время умирать О съёмках
» Музыкальный ролик Билли Айлиш
Охота Трейлер 2
Не время умирать Ролик с Суперкубка
Форсаж 9 Русский трейлер
» Трейлер
 
Новые трейлеры:
Очень странные дела Ролик об озвучании
Эвакуация Русский трейлер
Мир Дикого запада 3 сезон, саундтрек
Эвакуация Трейлер
Джентльмены Отрывок 2
Плохие парни навсегда О съёмках
Байки из петли Музыкальный ролик
Рик и Морти Спецвыпуск "Самурай и сёгун"
Топ Ган: Мэверик О съёмках
Третий день Тизер-трейлер
Плохие парни навсегда Удалённая сцена
Рик и Морти Трейлер, сезон 4, вторая половина
Спутник Онлайн-трейлер
Я знаю, что это правда Трейлер
» Тизер
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2020 апрель май июнь июль
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Эвакуация:

Эвакуация
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Проксима: Бумажная солдатка
Героиня и её дочь с начала и до конца остаются слишком полупрозрачными призраками на фоне реальных декораций

Сопротивление: Помним, скорбим
Айзенберг с лицом около-тридцатилетнего играет молодого мима Марселя Марсо, пока авторы фильма пытаются понять, о чём оно будет

Опасная роль Джин Сиберг: Зато сыграла хорошо
Фильм про один из самых драматичных периодов Джин Сиберг, знаковой актрисы Новой волны. Но Кристен Стюарт опять выбрала не то кино

Вне игры: Боже, как я пил
Страдавший от алкоголизма, а потом и развода Бен Аффлек снялся в фильме про страдавшего от алкоголизма и развода бывшую спортивную звезду

Вивариум: Тут пусто
Героев запирают в идеальном доме над идеальными облаками и с ребёнком-пришельцем, но фильм интереснее пересказывать, чем его смотреть
Ещё рецензии


Кинокадр Новинки кино 2020 фильмы 2020 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2020   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

Патогены на экране: «Эпидемия», «Горячая зона» . «Платформа», отзыв . «Сопротивление», отзыв . «Вперёд», отзыв . «Охота», отзыв . «Опасная роль Джин Сиберг», отзыв . «Эмма», отзыв . «Шучу», отзыв . «Джентльмены», рецензия . «Вне игры», отзыв . «Человек-невидимка», рецензия . «Вивариум», отзыв . «Проксима», отзыв . «Авеню 5», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2020 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Вперёд", "Отель «Белград»", "Бладшот", "Джентльмены", "Человек-невидимка", "Тролли. Мировой тур", " ", " "
Новинки кино 2020: "Опасный элемент", "Белка и Стрелка. Карибская тайна", "Душа", "Довод", "Мулан", "Чудо-женщина 1984", "Вратарь галактики", "Kingsman: Начало", "На связи"

2003-2020 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   