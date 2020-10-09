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Экспансия, Пространство / Пространство | Трейлеры
5 сезон, трейлер New :: 09.10.20
Сезон выходит 16 декабря 2020.
Название сериала: Экспансия
Оригинальное название: Expanse
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О сериале "Экспансия":
Культовый научно-фантастический сериал по мотивам романов Джеймса Кори о противостоянии астероидян, Марса и Земли и оказавшемся в центре событий экипаже боевого корабля «Россинант» после своего скоропостижного закрытия и последующей серии фанатских петиций перезапускается стриминг-сервисом Amazon Prime с той же командой.
В ролях: Стивен Стрэйт, Кас Анвар, Доминик Типпер, Шорен Агдашлу, Томас Джейн. Шоу-раннеры: Марк Фергюс, Хоук Остби.
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Экспансия, Пространство:
Гнездо: Нищета и собаки
Кто не спрятался: Нервное
Ещё по одной: Побег откладывается
Капоне. Лицо со шрамом: Забыл принять таблетки
Стрельцов: Пас пяткой
8 октября, четверг
7 октября, среда
6 октября, вторник
5 октября, понедельник
Поскольку североамериканский прокат окончательно лишился заметных новинок до декабря, его валовые сборы продолжают следовать траектории падений единственного тяжеловеса...
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