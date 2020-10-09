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Экспансия, Пространство / Пространство | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [2]

5 сезон, трейлер New :: 09.10.20

Сезон выходит 16 декабря 2020.


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Название сериала: Экспансия
Оригинальное название: Expanse
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» Сериалы » Фантастические
О сериале "Экспансия":

Культовый научно-фантастический сериал по мотивам романов Джеймса Кори о противостоянии астероидян, Марса и Земли и оказавшемся в центре событий экипаже боевого корабля «Россинант» после своего скоропостижного закрытия и последующей серии фанатских петиций перезапускается стриминг-сервисом Amazon Prime с той же командой.

В ролях: Стивен Стрэйт, Кас Анвар, Доминик Типпер, Шорен Агдашлу, Томас Джейн. Шоу-раннеры: Марк Фергюс, Хоук Остби.

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Экспансия, Пространство:

Экспансия, Пространство
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 1
трейлеры: 16

Рецензии и обзоры

Гнездо: Нищета и собаки
Немудрящая притча о том, что всяк сверчок знай свой шесток, к концу фильма становится давящей драмой о внутренней пустоте

Кто не спрятался: Нервное
У Франко и Свонберга получилось грамотное, аккуратное, красивое кино, если смотреть на него вне жанра

Ещё по одной: Побег откладывается
Новый фильм Вентерберга был включён в конкурсную программу 73-го Каннского фестиваля. Но этот киногод на Круазетт не состоялся

Капоне. Лицо со шрамом: Забыл принять таблетки
Фильм снят скучно, хоть и претенциозно, не отвлекая от мысли, насколько ужасный резиновый грим на Томе Харди. Это не кино — это агония

Стрельцов: Пас пяткой
Биография Стрельцова безо всякой самодеятельности драматична и богата резкими поворотами, сконцентрируйся на чём-то одном! Но нет.
Ещё рецензии

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