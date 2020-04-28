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Экспансия, Пространство / Пространство | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [2]

Промо-ролик 3 New :: 28.04.20

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Название сериала: Экспансия
Оригинальное название: Expanse
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» Сериалы » Фантастические
О сериале "Экспансия":

Культовый научно-фантастический сериал по мотивам романов Джеймса Кори о противостоянии астероидян, Марса и Земли и оказавшемся в центре событий экипаже боевого корабля «Россинант» после своего скоропостижного закрытия и последующей серии фанатских петиций перезапускается стриминг-сервисом Amazon Prime с той же командой.

В ролях: Стивен Стрэйт, Кас Анвар, Доминик Типпер, Шорен Агдашлу, Томас Джейн. Шоу-раннеры: Марк Фергюс, Хоук Остби.

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Экспансия, Пространство:

Экспансия, Пространство
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 1
трейлеры: 15

Рецензии и обзоры

Эвакуация: Ты неси меня река
Фильм кипит. Крис Хемсворт два часа с грустно-безразличным лицом мочит целую армию, внедряя в брутальный аттракцион элементы драмы

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История приводит к не самым оригинальным, но очень трендовым фантастическим вопросам, и Гарланд даёт на них самые оптимистичные ответы
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