|
Экспансия, Пространство / Пространство | Трейлеры
о сериале: кадры | трейлеры: 12 | постеры | в ролях
4 сезон, трейлер 2 New :: 26.11.19
Название сериала: Экспансия
Оригинальное название: Expanse
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О сериале "Экспансия":
Культовый научно-фантастический сериал по мотивам романов Джеймса Кори о противостоянии астероидян, Марса и Земли и оказавшемся в центре событий экипаже боевого корабля «Россинант» после своего скоропостижного закрытия и последующей серии фанатских петиций перезапускается стриминг-сервисом Amazon Prime с той же командой.
В ролях: Стивен Стрэйт, Кас Анвар, Доминик Типпер, Шорен Агдашлу, Томас Джейн. Шоу-раннеры: Марк Фергюс, Хоук Остби.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Экспансия, Пространство:
Достать ножи: Он написал убийство
Аванпост: Битва за Киров
Клаус: Малые дела
Ford против Ferrari: Ты профессионал или нет
Конец ***го мира: 2 сезон: А теперь живи с этим
» Отрывок
» TV-ролик
25 ноября, понедельник
24 ноября, воскресенье
Заокеанский прокат после череды спокойных уикендов на неделе был сосредоточен на стартовых показателях единственного релиза — «Холодного сердца 2»...
Отечественный прокат, замерший в ожидании отложенной у нас на неделю премьеры «Холодного сердца 2»...
|
|
|
|
|
«Достать ножи», рецензия «Ford против Ferrari», рецензия «Доктор сон», рецензия «Дитя погоды», отзыв «Король», отзыв «Малефисента: Владычица тьмы», рецензия «Терминатор: Тёмные судьбы», рецензия «Верность», отзыв «Зомбилэнд 2», отзыв «Конец ***го мира», 2 сезон, отзыв «El Camino: Во все тяжкие», отзыв «Клаус», отзыв