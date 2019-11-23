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Экспансия, Пространство / Пространство | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Рекап от Кевина Смита New :: 23.11.19

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Название сериала: Экспансия
Оригинальное название: Expanse
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» Сериалы » Фантастические
О сериале "Экспансия":

Культовый научно-фантастический сериал по мотивам романов Джеймса Кори о противостоянии астероидян, Марса и Земли и оказавшемся в центре событий экипаже боевого корабля «Россинант» после своего скоропостижного закрытия и последующей серии фанатских петиций перезапускается стриминг-сервисом Amazon Prime с той же командой.

В ролях: Стивен Стрэйт, Кас Анвар, Доминик Типпер, Шорен Агдашлу, Томас Джейн. Шоу-раннеры: Марк Фергюс, Хоук Остби.

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Экспансия, Пространство:

Экспансия, Пространство
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 1
трейлеры: 11

Рецензии и обзоры

Достать ножи: Он написал убийство

Режиссёр-сценарист не просто решил отдать своеобразный долг памяти бабушке Агате, но и сам действительно припрятал несколько занятных тузов в рукаве, написав не оммажный и не пародийный, а именно настоящий классический детектив

Аванпост: Битва за Киров
Визуальных находок для такого бюджета даже много, правда, все они про разное, и в одну картину укладываться даже не пытаются

Клаус: Малые дела
Скромное кино о скромных людях, где в этой своей скромности видят счастье, и которое искренне верит и учит, что доброта и упорство исправят любую многовековую ненависть

Ford против Ferrari: Ты профессионал или нет
В отличие от своих персонажей, байопик не позволяет себе дерзости, необходимой, чтобы стать в чём-либо выдающимся

Конец ***го мира: 2 сезон: А теперь живи с этим
Это всё ещё кино про побег, но более абстрактный, потому бегут здесь от чего угодно, но вокруг дома
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