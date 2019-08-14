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Экспансия, Пространство / Пространство | Трейлеры
о сериале: кадры | трейлеры: 7 | постеры | в ролях
Промо-ролик New :: 14.08.19
Название сериала: Экспансия
Оригинальное название: Expanse
Планы выпуска: 2015 год
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О сериале "Экспансия":
Культовый научно-фантастический сериал по мотивам романов Джеймса Кори о противостоянии астероидян, Марса и Земли и оказавшемся в центре событий экипаже боевого корабля «Россинант» после своего скоропостижного закрытия и последующей серии фанатских петиций перезапускается стриминг-сервисом Amazon Prime с той же командой.
В ролях: Стивен Стрэйт, Кас Анвар, Доминик Типпер, Шорен Агдашлу, Томас Джейн. Шоу-раннеры: Марк Фергюс, Хоук Остби.
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