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Побег из Претории | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 16.03.20


Все ролики фильма "Побег из Претории" (3, из них 3 новых)

 
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Название фильма: Побег из Претории
Оригинальное название: Escape from Pretoria
Прокат в России фильма "Побег из Претории": 26 марта 2020 года
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» Голливуд » Байопики » ЖЗЛ
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О фильме "Побег из Претории":

Дэниел Рэдклифф в британской экранизации реального побега из южноафриканской тюрьмы времён заката апартеида.

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Побег из Претории:

Побег из Претории
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Правосудие Спенсера: Ещё один бойскаут
Лёгкое кино без нагромождения абсурда, о которого физически больно, когда начинаешь его обдумывать, как было в «Плохих парнях навсегда»

Бладшот: Суповой набор
Фильм пытается выехать на спецэффектамх, а на историю попросту забивает, как будто это приквел к так и не снятому фильму

Человек-невидимка: Он следует за тобой
Фильм заканчивается ровно там, где триллер грозит перейти в нечто более сложное, оставляя эффект во главе угла

Вперёд: Назад
Мультфильм в оригинальных чертах выглядит очень сыро, местами скучно и местами крипово, а в лучших местах совершенно не оригинален

Новинки марта: «Вперёд», «Бладшот» и коронавирус
Основным участником забега вновь будет «Дисней», причём в кои-то веки не с комиксами, они остались конкурентам
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