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Конец ***го мира | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры: 26 | трейлеры: 4 | постеры: 2 | в ролях
Рекап 2 New :: 06.11.19
Название сериала: Конец ***го мира
Оригинальное название: End of the F***ing World
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О сериале "Конец ***го мира":
Netflix представляет сериальную экранизацию одноимённого графического романа Чарльза С. Форсмана про сбежавших из дома семнадцатилетних подростков.
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