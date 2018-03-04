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Конец ***го мира
о сериале: рецензия | кадры: 26 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Рецензия: Безумству юных
«Конец ...го мира» — маленький восьмисерийный сериал по двадцать минут эпизод, который придумали и сняли ноунэймы, потом продали Netflix, а тот бесшумно выложил его прошлой осенью. История двух 17-летних подростков, однажды сбегающих ото всех. Она, Алисса, всех ненавидит, не умеет извиняться, и думает, что она неисправимый мизантроп. Он, Джеймс, ничего не испытывает, умеет извиняться, и думает, что он психопат-убийца. Джеймс устал от убийства животных и решил перейти на людей, и Алисса показалась ему прекрасной возможностью.
Это роуд-муви, которое снято британцам про британцев в Британии, но ощущается, несмотря на англо-шотландские акценты и праворульные машины, универсально-американским. Под это сознательно подобраны и музыка, и локации. Вероятно, это одна из причин, почему сериалу удалось уловить суть санденсовского кино 10-летней давности. Что бы ни происходило, герои продолжают бежать вперёд, потому что не хотят домой или в тюрьму, а хотят свободы. Хотят сбежать не столько от конкретных мест и людей, сколько от абстрактах вещей, от социальных правил и обычаев. Подсознательно хотят избавиться от того, что делает их социопатами.
То есть, классический подростковый конфликт, который, если подумать, при хорошем раскрытии, актуален и для людей старше. И во всём этом есть та самая, почти утерянная американским независимым кино парадоксальная смесь обречённости и оптимизма, бунтарства и смирения, свежести и постмодерна, бытовой простоты и хипстерского выпендрежа.
Пять минут диалогов чередуются с пятиминутными клипами, подростковая романтика — с кровавой чёрной комедией, проблемы взаимоотношений в паре — с проблемами взаимоотношений отцов и детей. Хулиганство незаметно приводит к точке невозврата, и, по ходу дела иронично перефразирую цитату Жан-Жака Руссо про безумцев, чтобы не было топорно, кино обрекает себя на культовость среди современных подростков и завершается на секунду раньше, чем надо, надеясь на второй сезон.
Название сериала: Конец ***го мира
Оригинальное название: End of the F***ing World
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О сериале "Конец ***го мира":
Netflix представляет сериальную экранизацию одноимённого графического романа Чарльза С. Форсмана про сбежавших из дома семнадцатилетних подростков.
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