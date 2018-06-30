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Паранормальное | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 3 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 30.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Паранормальное
Оригинальное название: Endless
Прокат в России фильма "Паранормальное": 19 июля 2018 года
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О фильме "Паранормальное":
Фантастический триллер о двух братьях, сбежавших из секты конца света, а затем обнаруживших, что нечто потустороннее, во что верят сектанты, существует на самом деле.
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