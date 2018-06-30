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Название фильма: Паранормальное

Оригинальное название: Endless

О фильме "Паранормальное":

Фантастический триллер о двух братьях, сбежавших из секты конца света, а затем обнаруживших, что нечто потустороннее, во что верят сектанты, существует на самом деле.