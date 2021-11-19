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Энканто | Трейлеры
Русский отрывок 2 New :: 19.11.21
Название фильма: Энканто
Оригинальное название: Encanto
Прокат в России фильма "Энканто": 25 ноября 2021 года
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О фильме "Энканто":
Диснеевский мультфильм о колумбийской семейке, где только у главной героини нет никаких суперспособностей.
Режиссёр: Байрон Ховард («Зверополис», «Рапунцель»).
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