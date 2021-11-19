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Энканто | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Русский отрывок New :: 19.11.21

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Все ролики фильма "Энканто" (12, из них 6 новых)

 
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Название фильма: Энканто
Оригинальное название: Encanto
Прокат в России фильма "Энканто": 25 ноября 2021 года
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» Анимация » Дисней
О фильме "Энканто":

Диснеевский мультфильм о колумбийской семейке, где только у главной героини нет никаких суперспособностей.

Режиссёр: Байрон Ховард («Зверополис», «Рапунцель»).

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Энканто:

Энканто
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 4
трейлеры: 12

Рецензии и обзоры

Французский вестник: Великий городовой
Оммаж в итоге и остаётся лишь оммажем, перед нами пусть и артхаусное кино, всё ключевое в нём всё-таки скорее пародируется

Спенсер: Тайна принцессы Дианы: Ещё одна из рода Болейн
Кристен Стюарт в платьях с фотографий, с причёской с фотографий и выражением лица с фотографий позирует на фоне достаточно абстрактных событий

Красное уведомление: Код красный
Интересно ли это всё смотреть? Интересно и забавно. Есть ли в этом хоть капля новизны? Ничуть не бывало. Можно ли продолжать так же до бесконечности? А вот тут — только время покажет

Последняя дуэль: Серый рыцарь
Главная героиня твердит о своей правоте, но ей никто по сути и не противоречит, кроме коварного насильника ле Гри

Вечные: Питер Пэн как герой Мстителей
Группа серых, совершенно ничем не интересных персонажей устраивает прилюдную групповую истерику в стиле «мы все умрём»
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