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Энканто | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 3 New :: 16.11.21

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Все ролики фильма "Энканто" (8, из них 3 новых)

 
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Название фильма: Энканто
Оригинальное название: Encanto
Прокат в России фильма "Энканто": 25 ноября 2021 года
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» Анимация » Дисней
О фильме "Энканто":

Диснеевский мультфильм о колумбийской семейке, где только у главной героини нет никаких суперспособностей.

Режиссёр: Байрон Ховард («Зверополис», «Рапунцель»).

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Энканто:

Энканто
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 4
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Красное уведомление: Код красный
Интересно ли это всё смотреть? Интересно и забавно. Есть ли в этом хоть капля новизны? Ничуть не бывало. Можно ли продолжать так же до бесконечности? А вот тут — только время покажет

Вечные: Питер Пэн как герой Мстителей
Группа серых, совершенно ничем не интересных персонажей устраивает прилюдную групповую истерику в стиле «мы все умрём»

Последняя дуэль: Серый рыцарь
Главная героиня твердит о своей правоте, но ей никто по сути и не противоречит, кроме коварного насильника ле Гри

Финч: Валл-И и Тотошка
Железному дровосеку нужно было сердце, Страшиле — мозги. Но у робота по имени Джефф всё есть, никаких особых задач, кроме как покормить собаку, у него не осталось

Тем больнее падать: Братья, не стреляйте друг в друга
Если бы это была замкнутая история про противостояние двух банд, кино стало бы только лучше
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Лучшие комментарии:
Мейр из Исттауна : Неожиданно, приятно. | Legat
В наше время довольно непросто встретить хоть , что-то заслуживающее внимания. Особенно в кинотеатрах... далее

15 ноября, понедельник
Бокс-офис США: «Вечные» отстают от комиксов-предшественников
Заокеанский уикенд пусть и не остался без премьер, но ожидаемые падения главного тяжеловеса они скомпенсировать были не в состоянии...

14 ноября, воскресенье
Кинокасса России: «Вечные» пытаются реанимировать прокат
С окончанием дополнительных ноябрьских выходных и, заодно, локдауна в большинстве российских регионов 8 ноября вновь стартовал и кинопрокат...

13 ноября, суббота
Трейлеры, кадры, постеры:

Ледниковый период: приключения Бака, Ice Age: Adventures of Buck Wild new
постеров: 1, кадров: 4
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