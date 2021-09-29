|
Энканто | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 4 | постеры: 3 | в ролях
Трейлер New :: 29.09.21
Название фильма: Энканто
Оригинальное название: Encanto
Прокат в России фильма "Энканто": 25 ноября 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
О фильме "Энканто":
Диснеевский мультфильм о колумбийской семейке, где только у главной героини нет никаких суперспособностей.
Режиссёр: Байрон Ховард («Зверополис», «Рапунцель»).
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Энканто:
Дюна: Мессии Дюны + подкаст
Мужские слёзы: Классика
Холодный расчёт: Узники совести
Бестселлер: Дедушка старенький, ему всё равно
Сколько стоит жизнь?: Фонд сломан
28 сентября, понедельник
» Отрывок
27 сентября, понедельник
Заокеанский прокат, уже месяц живущий при единоличном лидере, пережил под занавес этой затяжной монополии очередное падение сборов...
26 сентября, воскресенье
Российский прокат, несмотря на обилие премьер, продолжает собирать за счёт единственного релиза, которому достаётся две трети общей кассы выходных...
25 сентября, суббота
|
|
|
|
|
«Дюна», рецензия + подкаст «Холодный расчёт», рецензия «Шан-Чи и легенда Десяти колец», отзыв «Кэндимен», отзыв «Петровы в гриппе», отзыв «Аннетт», отзыв «Рик и Морти», 5 сезон, отзыв «Воспоминания», подкаст «Мужские слёзы», отзыв «Бестселлер», отзыв «Легенда о зелёном рыцаре», рецензия «Сколько стоит жизнь», отзыв