Рецензия: Касита в опасности

Роман КОРНЕЕВ , 26 ноября 2021

Со временем противостояние «Пиксара» и «Диснея» достигло той стадии, когда они больше похожи на сиамских близнецов, до степени смешения неотличимых друг от друга. Если брать последние оригинальные мультфильмы обеих студий, то полноценно различить, кто что снимал, можно лишь из титров, тем более что во многом это одни и те же люди. В этом смысле диснеевский «Энканто» уже в трейлерах выглядел таким пересказом пиксаровской «Тайны Коко», где вместо Мексики — Колумбия, вместо мёртвых — мёртвые, а вместо одной песни — целая туча песен. То есть, на текущий момент главное отличие «Пиксара» и «Диснея» состоит в чисто арифметическом количестве музыкальных номеров в кадре.

И да, «Энканто» — это мюзикл в куда большей степени, чем обычно бывает у диснеевских принцесс. Тут пропевается не просто очередная песенка-настроение, напротив, в тексте песен содержатся все основные повороты сюжета и основные объяснялки (кроме, может быть, момента гибели дедушки, но тут уж не до песен, или же авторам просто не удалось придумать, как бы и это провернуть). Песни длинные, подробные, с танцами, выходом и массовыми сценами, как в классических мюзиклах. По этой же причине, пока идёт долгая вступительная ария про волшебную семейку Мадригаль, дети в зале отчаянно скучают. Зачем им интересоваться всеми этими колумбийскими дядюшками и тётушками, загадка. Да и заход про главную героиню, у которой, в отличие от остальных, вовсе нет суперспособностей, хорош для повесточки, но детям малоинтересен.

Однако во второй половине (да собственно, начиная с песенки с ослами), когда основной сюжет, наконец, выстраивается, герои расставляются по местам, а некоторые из них в буквальном смысле достаются из чулана, внезапно выясняется, что сюжетка тут вовсе не про «не таких», а про то, что семейные ценности — это, конечно, хорошо, но вообще гораздо важнее научиться не спускать всех собак на своих близких и вообще уметь прощать и отстаивать собственную личность, всем от этого будет только лучше.

То есть понятно, что это детское кино, и конфликты в суперсемейке будут весьма лайтовыми, а так-то все тут похожи на плюшевых зайцев, но в целом «Энканто» к развязке оказывается вполне себе пиксаровского уровня драмой, которая, наравне с «Душой» и «Головоломкой», способна ставить перед юным зрителем сложные моральные дилеммы и торжественно их разрешать, когда, казалось бы, всё уже потеряно. В конце все рыдают друг у друга в объятиях.

Так в общем-то чисто внутрикорпоративное и с самого начала очень надуманное противостояние «Пиксара» и «Диснея» (к которым теперь присоединился ещё и анимационный «Фокс») не только не убило в итоге ни одну из студий-участниц (а в разное время шансы умереть были у всех троих), но и продолжает обогащать их творческий потенциал кросс-цитированием и обменом кадрами. И это прекрасно.