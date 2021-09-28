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Ампир V | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Расширенный тизер-трейлер New :: 28.09.21
Прокат в России фильма "Ампир V": 25 ноября 2021 года
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О фильме "Ампир V":
Экранизация одноимённого романа Виктора Пелевина, рассказывающая о вампирах, правящих Россией. Фильм снимается с 2015 года.
Автор сценария и режиссёр: Виктор Гинзбург («Generation П»).
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