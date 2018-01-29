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Дикие предки | Трейлеры
Дублированный отрывок New :: 29.01.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Дикие предки
Оригинальное название: Early Man
Прокат в России фильма "Дикие предки": 22 марта 2018 года
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О фильме "Дикие предки":
Главный герой пытается защитить своё племя от напастей.
В оригинале роли озвучили: Том Хиддлстон, Эдди Редмэйн, Мэйcи Уильямс.
Режиссёр: Ник Парк.
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