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Родители лёгкого поведения | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 2 R New :: 05.03.19 ссылка на ролик

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Название фильма: Родители лёгкого поведения
Оригинальное название: Drunk Parents
Прокат в России фильма "Родители лёгкого поведения": 7 марта 2019 года
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О фильме "Родители лёгкого поведения":

Сальма Хайек, Алек Болдуин в комедии о родителях, которые скрывают от взрослой дочери собственное внезапно плачевное финансовое положение.

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Родители лёгкого поведения:

Родители лёгкого поведения
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 33
трейлеры: 3

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