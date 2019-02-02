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Родители лёгкого поведения | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 02.02.19 ссылка на ролик
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Название фильма: Родители лёгкого поведения
Оригинальное название: Drunk Parents
Прокат в России фильма "Родители лёгкого поведения": 7 марта 2019 года
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О фильме "Родители лёгкого поведения":
Сальма Хайек, Алек Болдуин в комедии о родителях, которые скрывают от взрослой дочери собственное внезапно плачевное финансовое положение.
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