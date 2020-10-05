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Ещё по одной

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Побег откладывается

Оксана ГАВРЮШЕНКО, 5 октября 2020
Рецензия

Это, конечно, Винтерберг в лучшем виде, в зрелом возрасте. «Ещё по одной» (в оригинале "Druk", что с датского переводится как «выпивать», «пьянство») балансирует между свободолюбием и анархизмом раннего «Торжества», с которого начиналось движение «Догма-95» (приз жюри в Каннах-1998) и строгой печалью поздней «Охоты» (приз за лучшую мужскую роль Мадсу Миккельсену в Каннах-2012).

Никто не умеет снимать Миккельсена так, как Винтерберг. Вместе они образуют прекрасный дуэт. Здесь Мартин, герой Миккельсена — тоже учитель, как и в «Охоте». Только теперь у него траблы и со старшеклассниками и с их родителями, которые недовольны историком. Пассивный, вялый, путано излагает, а баллы в университет высокие. Дома та же канитель: брак разваливается, жена не слышит, подросшие сыновья не замечают.

Ещё по одной

Кризис, это когда на 40-летии друга вы сидите в баре, а глаза вдруг наполняются слезами, а ты не можешь себе обьяснить, когда же умчалась молодость. А вместе с ней и чувства невесомости, эйфории и свободы. Недаром же картине предпослана цитата из Серена Кьеркегора: «Что такое юность? — Сон. Что такое любовь — Сновидение...» Режиссёр со своим постоянным сценаристом Тобиасом Линдхольмом будто испытывают на прочность основоположника экзистенциализма; в их фильме кьеркегоровская философия подменяется неординарным экспериментом.

Четверка друзей (кстати, неслучайно все они работают школьными учителями, а Николай, чьё 40-летие и отмечали, преподаёт философию) начинает выпивать в рабочее время. Поначалу исключая выходные и время после 20:00. Как Черчилль. У Винтерберга в картине, кстати, самые забавные моменты связаны с архивными вставками к «теории вопроса»: как держались на публике политические лидеры давнего и не очень прошлого, когда были под определённым градусом. Тут и Ельцин (ну как же без него), и Клинтон, и Брежнев (в изменённом состоянии, правда, под воздействием других препаратов) и другие. Ну и без оммажа великому Хэму здесь не обошлось.

«Питейная» культура других стран вообще интересует авторов «Ещё по одной». В баре же и прозвучала фраза, мол, нет, мы не станем, как русские, «Россия создана людьми, пьющими за рулём».

Ещё по одной

Томас Винтерберг рассказал, что «фильм создан под влиянием идей норвежского психолога Финна Скордеруда о том, что человек рождается с дефицитом алкоголя в крови в 0,5 промилле». В попытках завершить эксперимент норвежца опытным путём четверка друзей приходит к печально-предсказуемому результату. Нельзя быть «немного нетрезвым» продолжительное время. Нельзя не упустить самого простодушного и самого беззащитного из друзей. Здесь это физрук, в блистательном исполнении Томаса Бо Ларсена, актера-фетиша для Винтерберга: он снимался в семи фильмах и одном телефильме режиссера.

В «Ещё по одной», пожалуй, впервые со времён «Торжества» камера не управляет событийным рядом, а просто фиксирует его. Холодноватые скандинавские пейзажи (камера — Стурла Брандт Гревле) отражают и всю юмористичность происходящего и горечь непоправимого. И почти раблезианские возлияния героев соседствуют с какой-то болезненной, сардонической печалью.

Винтерберг, сам выросший в коммуне хиппи, не случайно обратился к этой теме. В западном мире Дания остаётся одной из лидирующих стран по употреблению алкоголя. И легальный разрешённый возраст там для покупки алкоголя — 16 лет. И юные ребята встречают Мартина, когда он (в сюжете упоминается, что 12 лет занимался джазовым танцем) присоединяется к какому-то их празднику в доке, у воды. Великолепный, зажигательный и вдохновенный танец героя Мадса Миккельсена перед финальными титрами — катарсис, освобождение, утешение.

Ещё по одной

Об этом и говорил режиссер: «По нашей задумке, "Ещё по одной" — это гимн жизни. Это возвращение к иррациональной мудрости, которая отбрасывает здравый смысл с его опасениями и превозносит жажду всех радостей жизни — хотя нередко с необратимыми последствиями». И нельзя не сказать о том трагическом стечении обстоятельств, сопровождающих фильм, без которых он мог бы быть менее горьким. За 4 дня до начала съёмок погибла в автокатастрофе в Бельгии 19-летняя дочь Винтерберга, Ида, которую мы могли видеть в картине «Коммуна» ещё ребёнком. По сценарию у героя Миккельсена должны были быть дочь и сын. Ида должна была сниматься в картине, играть дочь Мартина. Фильм посвящается ей.



 
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Название фильма: Ещё по одной
Оригинальное название: Druk
Прокат в России фильма "Ещё по одной": 12 ноября 2020 года
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О фильме "Ещё по одной":

Чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно быть немного нетрезвым. Бокал вина утром, пинта пива в обед, стакан виски вечером.

Мадс Миккельсен в алкогольной драме Томаса Винтерберга.

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