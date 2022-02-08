Название сериала: Исключённая

Оригинальное название: Dropout

О сериале "Исключённая":

Аманда Сейфрид в биографическом мини-сериале о карьере Элизабет Холмс, создавшей миллиардный стартап Theranos, который сначала сделал её самой богатой женщиной мира, но потом оказался фэйком, волшебной технологии тестирования состава крови попросту не существовало, а сама Холмс в итоге была обвинена в мошенничестве.