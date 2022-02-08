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Исключённая | Трейлеры
Трейлер New :: 08.02.22
Название сериала: Исключённая
Оригинальное название: Dropout
Планы выпуска: 2022 год
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» Сериалы » Драматические
О сериале "Исключённая":
Аманда Сейфрид в биографическом мини-сериале о карьере Элизабет Холмс, создавшей миллиардный стартап Theranos, который сначала сделал её самой богатой женщиной мира, но потом оказался фэйком, волшебной технологии тестирования состава крови попросту не существовало, а сама Холмс в итоге была обвинена в мошенничестве.
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