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О фильме "Черновик":

Экранизация одноимённого романа Сергея Лукьяненко о стёртом из нашей реальности «таможеннике» на границе между параллельными мирами. В ролях: Никита Волков, Андрей Мерзликин, Северия Янушаускайте, Юлия Пересильд, Ирина Хакамада, Евгений Цыганов.