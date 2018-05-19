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Каннский кинофестиваль 2018: фоторепортаж

Черновик | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [2]

Репортаж с премьеры New :: 19.05.18 ссылка на ролик

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Прокат в России фильма "Черновик": 25 мая 2018 года
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        ... » Экранизации
О фильме "Черновик":

Экранизация одноимённого романа Сергея Лукьяненко о стёртом из нашей реальности «таможеннике» на границе между параллельными мирами. В ролях: Никита Волков, Андрей Мерзликин, Северия Янушаускайте, Юлия Пересильд, Ирина Хакамада, Евгений Цыганов.

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Черновик:

Черновик
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 22
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

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Берём слёзовыжимательную романтическую историю («помните, «Дэдпул» — это семейное кино!») с килотоннами милоты, помещаем её в мир наёмных убийц в мире «людей-икс» в мире перемещений во времен

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Черновик
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