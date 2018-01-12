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Название фильма: Короче

Оригинальное название: Downsizing

О фильме "Короче":

Сатира, в которой главный герой решает, что его жизнь станет намного лучше, если сам он станет меньше.

В ролях: Мэтт Дэймон, Кристен Уиг, Кристоф Вальц, Джейсон Судейкис.

Режиссёр: Александр Пэйн.