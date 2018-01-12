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Короче | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 10 | постеры | в ролях
Дублированный отрывок New :: 12.01.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Короче
Оригинальное название: Downsizing
Прокат в России фильма "Короче": 1 февраля 2018 года
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» Голливуд » Комедии » Для взрослых
О фильме "Короче":
Сатира, в которой главный герой решает, что его жизнь станет намного лучше, если сам он станет меньше.
В ролях: Мэтт Дэймон, Кристен Уиг, Кристоф Вальц, Джейсон Судейкис.
Режиссёр: Александр Пэйн.
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