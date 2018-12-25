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Дорогой папа | Трейлеры
о фильме: кадры: 10 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 25.12.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Прокат в России фильма "Дорогой папа": 14 марта 2019 года
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О фильме "Дорогой папа":
Владимир Вдовиченков про бизнесмена, которому срочно надо разобраться с брошенной дочерью, которой бабушка оставила в наследство компанию сына.
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