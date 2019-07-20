|
Дора и Затерянный город | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 6 | постеры: 3 | в ролях
Отрывок 2 New :: 20.07.19
Название фильма: Дора и Затерянный город
Оригинальное название: Dora and the Lost City of Gold
Прокат в России фильма "Дора и Затерянный город": 8 августа 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
... » Приключения
О фильме "Дора и Затерянный город":
Подростковый приключенческий экшн про Дору, дочь исследователей джунглей, по мотивам познавательного мультсериала про «Дашу-путешественницу».
В ролях: Изабела Монер, Ева Лонгория, Бенисио дель Торо, Майкл Пенья, Дэнни Трехо.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Дора и Затерянный город:
Король Лев: Жизнь это плоский круг
Галерея: Comic-Con 2019
Анна: Белый воробей
Мёртвые не умирают: Молодым тут не место
Очень странные дела: 3 сезон: Мелкие в опасности
19 июля, пятница
17 июля, среда
16 июля, вторник
|
|
|
|
|
«Король Лев», рецензия «Человек-паук: Вдали от дома», рецензия Comic-Con 2019, фоторепортаж «Анна», отзыв «Люди в чёрном 4», рецензия «История игрушек 4», отзыв «Дитя робота», отзыв «Чернобыль», отзыв «Очень странные дела», 3 сезон, отзыв «Курск», рецензия «Тьма», 2 сезон, отзыв «Мёртвые не умирают», отзыв