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Не дыши 2

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Старик и горе

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 14 августа 2021
Рецензия

Не совсем правильно говорить, что «Не дыши 2» — ненужный сиквел. Финал первой части оставлял место для многолетнего сериала уровня «Пилы». Он ненужный в том виде, в котором его решили делать продюсеры, включая режиссёра первой части, который в этот раз отдал режиссуру другому — и это видно во всём. Да, Феде Альварес — всё ещё значится сценаристом и продюсером, но в фильме его как будто нет — настолько всё, что было хорошего в прошлый раз, испорчено.

Например, никто не понимает, что делать с главным героем — слепым старым спецназовцем. Из-за Ланга, видимо, он получился слишком фактурным и героическим, и поэтому в прошлом фильме превращение его персонажа в поехавшего маньяка с банкой спермы ему никак не шло. Очевидно, что авторы постфактум это поняли, потому что вторая часть старается его очеловичить, замять шизу из предыдущего фильма и представить старым Рэмбо, который всё понял, и теперь за всё хорошее. Пусть и считает себя в глубине души плохим человеком для лёгкого внутреннего конфликта.

Но переосмысливают они его удивительно небрежно. Теперь он говорит очень много, хотя в прошлом фильме был максимально неразговорчив, и голосом своим напоминал Бэтмена. Из демонического старика, способного на всё, несмотря на слепоту, он превратился в пенсионера, который обычно превозмогает из последних сил, как все эти последние герои боевиков.

И что ещё важнее: герметичный триллер, который по сути был переосмысленным подростковым слэшером, т.е. теми же «Зловещими мертвецами», которые Альварес снимал до этого, переделали в доча-боевик в духе «Заложницы». Да, в основном действие снова происходит в доме, по которому бегают и прячутся туда-сюда люди, но эмоционально это абсолютно другой опыт. Да, это снова Ланг против налётчиков на его дом, но в первом фильме грабителей очеловечили в самом начале. Ситуация была максимально не чёрно-белая: жаль и старика, и грабителей.

В новом фильме банальные, однозначные отморозки пытаются украсть новую дочь героя. Ближе к финалу есть поворот, который делает конфликт более серым, но ненадолго. Безумный старик получает несколько своих ярких эпизодов. Финал у, буквально, мёртвого бассейна в красном свете поставлен красиво, пускай и глупо. Есть там дух конца 80-х и начала 90-х, и это фильму очень идёт, учитывая красноречивое насилие в кадре. Только цитата из «Зловещих мертвецов» была лишней и неуместной (как и цитаты из первого «Не дыши» в других эпизодах). Но это не перекрывает ни ленивого сценария, включая идиотские диалоги, ни ленивой операторской работы, не выдерживающей сравнения с первой частью, ни того, что реально яркий, меметичный герой заслуживал гораздо больше.

Не дыши 2

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Название фильма: Не дыши 2
Оригинальное название: Don't Breathe 2
Прокат в России фильма "Не дыши 2": 12 августа 2021 года
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О фильме "Не дыши 2":

Продолжение триллера о слепом и крайне непростом персонаже Стивена Ланга.

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Не дыши 2:

Не дыши 2
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 2
трейлеры: 6

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