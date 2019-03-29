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Домовой | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Минутный TV-ролик New :: 29.03.19 ссылка на ролик
Прокат в России фильма "Домовой": 11 апреля 2019 года
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О фильме "Домовой":
Сергей Чирков («На игре») в семейной комедии про домового, которого пришли курощать. Не путать с одноимённым фильмом с Хабенским.
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