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Доктор Лиза | Трейлеры
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Трейлер 2 New :: 06.10.20
Прокат в России фильма "Доктор Лиза": 22 октября 2020 года
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О фильме "Доктор Лиза":
Чулпан Хаматова в байопике о Елизавете Глинке, организовавшей волонтёрскую службу помощи бездомным.
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