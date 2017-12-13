|
Горе-творец | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
Трейлер 3 New :: 13.12.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Горе-творец
Оригинальное название: Disaster Artist
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Голливуд » Комедии » Комедии положений
О фильме "Горе-творец":
История Томми Вайсо и съёмок его фильма «Комната», который оказался настолько ужасен, что стал культовым.
В ролях: Джеймс Франко, Сет Роген, Дэйв Франко, Элисон Бри, Брайан Крэнстон, Зои Дойч, Шэрон Стоун, Джадд Апатов, Адам Скотт, Джош Хатчерсон, Кристен Белл, Зак Эфрон.
Режиссёр: Джеймс Франко.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Горе-творец:
Галерея: Звёздные войны: Последние джедаи
5 одержимых режиссёров: Нолан, Финчер, Шьямалан, Рёфн и Соррентино
Счастливого дня смерти: Убей в себе стерву
Легенда о Коловрате: Воруй, убивай
Новинки декабря: «Последние джедаи», «Джуманджи» и новогодние релизы
Дженнифер Лоуренс сыграет главную роль в экранизации бестселлера Ханны Кент «Похоронные обряды»...
После успеха фильма Гильермо дель Торо «Форма воды», собравшего на днях семь номинаций на «Золотой глобус»...
» TV-ролик
12 декабря, вторник
Хотя Сильвестр Сталлоне ранее сообщал, что собирается выступить режиссёром проекта MGM и Warner Bros...
Дэвид Гордон Грин поставит фильм «Новости» о работе новостной службы CBS во время убийства Джона Ф. Кеннеди...
Телеканал HBO начал работу над вторым сезоном популярного драматического сериала «Большая маленькая ложь». Сценарист первого сезона Дэвид Э...
Сценаристка Лорен Шмидт займётся адаптацией популярного цикла романов в жанре фэнтэзи «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского...
У студии Paramount возникли проблемы с прокатом фильма Алекса Гарланда «Аннигиляция», снятым по роману Джеффа Вандермеера...
|
|
|
|
|
«Звёздные войны: Последние джедаи», фото «Легенда о Коловрате», рецензия 5 одержимых режиссёров, обзор «Тайна Коко», рецензия «Счастливого дня смерти», рецензия «Снеговик», рецензия «Иностранец», рецензия «Убийство в Восточном экспрессе», рецензия «Лига Справедливости», рецензия «Тор 3: Рагнарёк», рецензия