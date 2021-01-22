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Раскопки | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Отрывок New :: 22.01.21
Название фильма: Раскопки
Оригинальное название: Dig
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О фильме "Раскопки":
Лили Джеймс, Кэри Маллиган, Ральф Файнс в ЖЗЛ-драме об Эдит Притти, чьё энергичное участие привело к открытию Саттон-Ху, одной из самых важных археологических находок Великобритании, что случилось в 1939 году, когда уже шла воздушная война с нацистской Германией.
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