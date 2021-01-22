Название фильма: Раскопки

Оригинальное название: Dig

О фильме "Раскопки":

Лили Джеймс, Кэри Маллиган, Ральф Файнс в ЖЗЛ-драме об Эдит Притти, чьё энергичное участие привело к открытию Саттон-Ху, одной из самых важных археологических находок Великобритании, что случилось в 1939 году, когда уже шла воздушная война с нацистской Германией.