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Последний обряд | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер 2 New :: 22.07.21
Название фильма: Последний обряд
Оригинальное название: Demonic
Прокат в России фильма "Последний обряд": 21 января 2016 года
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О фильме "Последний обряд":
Офицер полиции и психолог пытаются раскрыть таинственную смерть 5 подростков, пытавшихся вызвать призрака.
В одной из ролей: Фрэнк Грилло.
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