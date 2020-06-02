|
Защищая Джейкоба
Рецензия: Батя разрулит
«Защищая Джейкоба» — восьмисерийная драма о родителях, чей сын становится главным подозреваемым в убийстве школьника. Нервозный запуганный Джейден Мартелл из «Оно» — в роли нервозного запуганного сына, а всегда правильный Капитан Америка Крис Эванс — в роли всегда правильного отца, и портрет такого отца, как в итоге оказывается — самое важное, что это кино пытается показать.
Оно пытается быть много чем: и судебной драмой с монологами и фокусами перед присяжными, и детективом про глухаря вроде «Пленниц» или «Настоящего детектива», где много противоречивых намёков стремятся запутать, раздуть и лишить уверенности во всём, как у зрителей, так и у персонажей, и драмой про клевету и мутные границы правосудия, которая только повторяет другие фильмы на эту тему — например, «Жизнь Дэвида Гейла», «Охоту» Винтерберга, сериал «Ошибки прошлого».
Но ещё «Джейкоб» похож на «Ошибки» тем, что на самом деле распутывать загадку убийства здесь не хотят. Расследование затягивают и отводят на второй план, до самого конца не желая ставить такую жирную точку, чтобы у всех отпали сомнения. Под всей хмуростью, таинственностью и тревожностью, которую авторы пытаются создать, причём не очень успешно, неожиданно рассказывается именно семейная мелодрама для родителей. Инструкция про то, как держать себя в руках, и какой выбор делать между «хорошим человеком» и «хорошим отцом». Сначала Эванс появляется именно как открыточный идеальный отец — успешный, внимательный и так далее, и главное, уверенный в своём чёрно-белом представлении о мире, а заканчивает идеальным отцом уже в другом смысле — человеком, который живёт в сером мире и делает серые поступки ради того, чтобы сохранить семью.
Относиться к этому кино иначе будет ошибкой: ему не хватает саспенса на свои восемь серий, его детектив недостаточно сложен, единственные интенсивные серии — последние две, а эпизодический Джей Кей Симмонс почти крадёт шоу своими тремя сценами в духе «Ирландца». В конце концов, именно его последнее появление ломает моральные ориентиры, а не другие поступки или диалоги в сериале, какими бы сокрушительными они ни были. Причём, его сцена работает даже не благодаря твисту, и даже не благодаря ключевому для кино тексту, а благодаря самому Симмонсу. Великий актёр, конечно. Сделал за минуту больше, чем кто-либо за почти восемь часов.
Название сериала: Защищая Джейкоба
Оригинальное название: Defending Jacob
Планы выпуска: 2020 год
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Сериалы » Детективные
... » Драматические
О сериале "Защищая Джейкоба":
Крис Эванс и Джейден Мартелл («Оно») в детективном минисериале о семействе, чей сын обвинён в убийстве сверстника.
В одной из ролей: Джей Кей Симмонс.
Режиссёр: Мортен Тилдум («Другая сторона»).
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Защищая Джейкоба:
Защищая Джейкоба: Батя разрулит
Ассистент звезды: Продюсер с человеческим лицом
Дожить до утра: Не стреляй
Кровавые машины: Вызывая Косматоса
Охота: Их борьба
31 мая, воскресенье
30 мая, суббота
29 мая, пятница
» TV-ролик
» Отрывок
28 мая, четверг
» Отрывок
22 мая, пятница
21 мая, четверг
|
|
|
|
|
«Ассистент звезды», отзыв Сериал «Великая», отзыв «Солнечные противоположности», отзыв «Фея», отзыв «Дoжить до утра», отзыв «Оленья кожа», отзыв «Мир Дикого запада», 3 сезон, отзыв Сериал «Светила», отзыв Сериал «Защищая Джекоба», отзыв «Кровавые машины», отзыв «Тёмное наследие», отзыв «Капоне», отзыв