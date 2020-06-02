Рецензия: Батя разрулит

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 2 июня 2020

«Защищая Джейкоба» — восьмисерийная драма о родителях, чей сын становится главным подозреваемым в убийстве школьника. Нервозный запуганный Джейден Мартелл из «Оно» — в роли нервозного запуганного сына, а всегда правильный Капитан Америка Крис Эванс — в роли всегда правильного отца, и портрет такого отца, как в итоге оказывается — самое важное, что это кино пытается показать.

Оно пытается быть много чем: и судебной драмой с монологами и фокусами перед присяжными, и детективом про глухаря вроде «Пленниц» или «Настоящего детектива», где много противоречивых намёков стремятся запутать, раздуть и лишить уверенности во всём, как у зрителей, так и у персонажей, и драмой про клевету и мутные границы правосудия, которая только повторяет другие фильмы на эту тему — например, «Жизнь Дэвида Гейла», «Охоту» Винтерберга, сериал «Ошибки прошлого».

Но ещё «Джейкоб» похож на «Ошибки» тем, что на самом деле распутывать загадку убийства здесь не хотят. Расследование затягивают и отводят на второй план, до самого конца не желая ставить такую жирную точку, чтобы у всех отпали сомнения. Под всей хмуростью, таинственностью и тревожностью, которую авторы пытаются создать, причём не очень успешно, неожиданно рассказывается именно семейная мелодрама для родителей. Инструкция про то, как держать себя в руках, и какой выбор делать между «хорошим человеком» и «хорошим отцом». Сначала Эванс появляется именно как открыточный идеальный отец — успешный, внимательный и так далее, и главное, уверенный в своём чёрно-белом представлении о мире, а заканчивает идеальным отцом уже в другом смысле — человеком, который живёт в сером мире и делает серые поступки ради того, чтобы сохранить семью.

Относиться к этому кино иначе будет ошибкой: ему не хватает саспенса на свои восемь серий, его детектив недостаточно сложен, единственные интенсивные серии — последние две, а эпизодический Джей Кей Симмонс почти крадёт шоу своими тремя сценами в духе «Ирландца». В конце концов, именно его последнее появление ломает моральные ориентиры, а не другие поступки или диалоги в сериале, какими бы сокрушительными они ни были. Причём, его сцена работает даже не благодаря твисту, и даже не благодаря ключевому для кино тексту, а благодаря самому Симмонсу. Великий актёр, конечно. Сделал за минуту больше, чем кто-либо за почти восемь часов.