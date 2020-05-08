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Оленья кожа | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 08.05.20



 
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Название фильма: Оленья кожа
Оригинальное название: Deerskin
Планы выпуска: 2019 год
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» Европейское кино » Французское кино » Французское авторское кино
О фильме "Оленья кожа":

Консьюмеристская трагикомедия Квентина Дюпье («Покрышка») с Жаном Дюжарденом в главной роли.

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Оленья кожа:

Оленья кожа
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Оленья кожа: Кожаная куртка
Герой хочет быть с кем-то, делать кого-то другого счастливым. Пускай этим кем-то стала нелепая кожаная куртка

Мир Дикого запада: 3 сезон: Люди как роботы
Поначалу сезон про киберпанк смотрится свежо, но потом авторы снова начинают развозить сопли и мутить и без того мутный сюжет

Фея: Ангел Ф
Меликян разрушает буквально каждую свою сюжетную линию, причём иногда сознательно, а иногда просто потому что контекст не тот

Заговор против Америки: Неактуальная повестка
Экранизация сохранила самое слабое место книги — финальное чудо, которое останавливает «Заговор» там, где «Человек в высоком замке» едва начинался

Неизбранные дороги: Дороги, которые не выбрал Лео
Бардем талантливо пускает слезу в каждой первой сцене, создавая полное ощущение, что он провёл таким овощем всю жизнь
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