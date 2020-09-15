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Смерть на Ниле | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Промо-ролик New :: 15.09.20
Название фильма: Смерть на Ниле
Оригинальное название: Death on the Nile
Прокат в России фильма "Смерть на Ниле": 22 октября 2020 года
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О фильме "Смерть на Ниле":
Кеннет Брана после «Восточного экспресса» решил снять ещё один фильм про Эркюля Пуаро.
В ролях: Галь Гадот, Арми Хаммер и разумеется сам Кеннет Брана.
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