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Смерть на Ниле | Трейлеры

Трейлеры » Детектив Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 19.08.20


Все ролики фильма "Смерть на Ниле" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Смерть на Ниле
Оригинальное название: Death on the Nile
Прокат в России фильма "Смерть на Ниле": 22 октября 2020 года
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» Голливуд » Детективы
        ... » Экранизации
О фильме "Смерть на Ниле":

Кеннет Брана после «Восточного экспресса» решил снять ещё один фильм про Эркюля Пуаро.

В ролях: Галь Гадот, Арми Хаммер и разумеется сам Кеннет Брана.

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Смерть на Ниле:

Смерть на Ниле
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Проект Пауэр: Корпорация Власть
Новым словом в комиксах фильм не оказывается, а оказывается вполне проходным, пусть и бодрым боевичком с, почему-то, спецэффектами

Американский огурчик: Дежурная сатира
Простейшая, неровная драматургия, от диалогов до конфликтов. Она не даёт фильму выбора, кроме как быть театрально-телевизионной постановкой

Кто не спрятался: Нервное
У Франко и Свонберга получилось грамотное, аккуратное, красивое кино, если смотреть на него вне жанра

Мой создатель: Отец робота
Пока картинка повторяет сто раз показанное, герои вместо того, чтобы бытовой драмой давить на жалость, вызывают только раздражение

Академия «Амбрелла»: Сезон 2: Они убили Кеннеди
Герои стали менее самовлюблёнными, а сам сериал большую часть времени удачно лавирует между жанрами, но делает это достаточно бесцельно
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