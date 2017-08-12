Мортен Тильдум готовится к съёмкам фильма под названием «Выход на Запад»...

Режиссёру Тиму Миллеру недолго пришлось сидеть без работы после того, как от него ушёл сиквел «Дэдпула»...

Потоковый сервис Netflix заполучил проект братьев Коэнов «Баллада Бастера Скраггса», представляющий собой телевизионную антологию в жанре вестерна...

Филлип Нойс назначен режиссёром в экшен-триллер о событиях Второй мировой войны «Бригада дьявола»...