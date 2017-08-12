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Смерть Сталина | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры | постеры: 2 | в ролях
Трейлер New :: 12.08.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Смерть Сталина
Оригинальное название: Death of Stalin
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О фильме "Смерть Сталина":
Экранизация комикса про хаос в Кремле сразу после смерти Сталина.
В ролях: Джейсон Айзекс, Стив Бушеми, Ольга Куриленко, Руперт Френд, Пэдди Консидайн.
Режиссёр: Армандо Ианнуччи.
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