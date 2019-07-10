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Смерть и жизнь Джона Ф. Донована | Трейлеры
Русский трейлер New :: 10.07.19
Название фильма: Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Оригинальное название: Death and Life of John F. Donovan
Прокат в России фильма "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована": 15 августа 2019 года
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О фильме "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована":
Кит Харингтон в истории о ставшей достоянием общественности переписке 11-летнего мальчика и телевизионной звезды.
В прочих ролях: Натали Портман, Тэнди Ньютон, Майкл Гэмбон, Сьюзан Сарандон, Кэти Бейтс.
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