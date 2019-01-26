|
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована | Трейлеры
о фильме: кадры: 12 | трейлеры | постеры: 7 | в ролях
Международный трейлер New :: 26.01.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Оригинальное название: Death and Life of John F. Donovan
Планы выпуска: 2019 год
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
... » Мелодрамы
О фильме "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована":
Кит Харингтон в истории о ставшей достоянием общественности переписке 11-летнего мальчика и телевизионной звезды.
В прочих ролях: Натали Портман, Тэнди Ньютон, Майкл Гэмбон, Сьюзан Сарандон, Кэти Бейтс.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована:
Зелёная книга: Неизлечимое
Холмс и Ватсон: Со-детектив
Всё о сексе: Мальчишки и девчонки
Стекло: Теперь я супергерой
Две королевы: Провисла струна
На «Мосфильме» прошла церемония вручения премии «Золотой орёл». Лучшим фильмом года названа военная драма Алексея Федорченко «Война Анны»...
25 января, пятница
24 января, четверг
23 января, среда
22 января, вторник
Американская киноакадемия объявила список номинантов на премию «Оскар»...
21 января, понедельник
В Лос-Анджелесе состоялась 30-я церемония вручения премии Гильдии продюсеров США...
|
|
|
|
|
«Зелёная книга», рецензия «Холмс и Ватсон», отзыв «Стекло», рецензия «Т-34», отзыв «Всё о сексе», отзыв 2018: Лучшие и худшие «Чёрное зеркало: Брандашмыг», отзыв 2019: «Алита», «Терминатор» «Крид 2», рецензия «Старик с ружьём», отзыв «Две королевы», отзыв «Кажется, мы остались одни», отзыв «Нарко: Мексика», отзыв