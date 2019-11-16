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Давай разведёмся | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок New :: 16.11.19

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Все ролики фильма "Давай разведёмся" (6, из них 2 новых)

 
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Прокат в России фильма "Давай разведёмся": 21 ноября 2019 года
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О фильме "Давай разведёмся":

Анна Михалкова в комедии Анны Пармас, режиссёра клипов группы «Ленинград».

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Давай разведёмся:

Давай разведёмся
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Ford против Ferrari: Ты профессионал или нет

В отличие от своих персонажей, байопик не позволяет себе дерзости, необходимой, чтобы стать в чём-либо выдающимся. Для дорогого студийного драматического кино это не новая позиция

Конец ***го мира: 2 сезон: А теперь живи с этим
Это всё ещё кино про побег, но более абстрактный, потому бегут здесь от чего угодно, но вокруг дома

Доктор Сон: Прикрываясь Кубриком
Лишь только создатели начинают досконально копировать Кубрика — кино меняется

Король: Что мы здесь делаем
Чем больше вдумываешься в парадоксы, в которых кино копалось всё это время, тем более интересным, сложным и мудрым оно кажется

Новинки ноября: «Мидуэй», «Достать ножи», «Холодное сердце 2» и отечественное кино
Единственный по-настоящему значимый релиз ноября этого года стартует в самом его конце
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15 ноября, пятница

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14 ноября, четверг

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13 ноября, среда

Маленькие женщины, Little Women
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12 ноября, вторник

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