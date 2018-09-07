Рецензия: Идущие и не такие

Роман КОРНЕЕВ , 7 сентября 2018

Замануха с продюсерами «Очень странных дел» и «Прибытия», конечно, закончилась в случае «Тёмных отражений» ещё до титров, потому что уже тогда стало понятно, что это в лучшем случае смесь первых «Бегущих в лабиринте» и первых «Голодных игр», а в худшем — последних серий тех же франчайзов. Тут и апокалиптические заходы, и «особенные дети», и обилие военных с оружием, и противостояние подростков друг с другом, и слово «жатва», и деление оных подростков на фракции. В общем, лучше бы фильм оказался таким заходом типа «Люди-икс: новые мутанты», но нет.

То есть бегают плохие взрослые и хватают «не таких» подростков, обещая тех «вылечить». Лечить при этом не лечат, а только калечат, на фоне чего каждый подросток хвастается количеством побегов, а также почему-то постоянно переодевается и куда-то идёт или едет. Вот последняя особенность даёт фильму неожиданную коннотацию — довольно быстро выясняется, что это такие подростковые «Ходячие мертвецы» со всеми обязательными элементами — разношёрстная группа из психички, немой, красавчика и короля френдзоны ищет некое таинственное убежище в лесу, попутно сталкиваясь с опасными взрослыми, другими группами, ошиваясь в заброшенных торговых центрах, на заброшенных заправках и вообще всяком заброшенном. Особенно эта аналогия начинает играть, когда наконец попадание в вожделенный рай земной для не таких подростков благополучно осуществляется.

Тут фанаты «Ходячих», радостно гыгыкая, окончательно узнают брата Федю, однако к тому моменту с фильмом происходит то лучшее, что вообще с ним могло случиться — он превращается в довольно приличную подростковую мелодраму, в которой главная психичка начинает неловко тестировать свою пубертатную сексуальность, то переодеваясь в красное платье, то вообще заворачиваясь в мокрое полотенце. Понятно, что слащавый президентский сынок будет с негодованием отброшен, а френдзонщик попадёт в больничку, тогда как психичка, разумеется, возьмёт собственную судьбу в свои руки.

А что же тут хорошего? А то, что и история с родителями получила свою более-менее логичную арку, и собственно история красавчика тоже, и вообще в кои-то веки мы получили хоть сколько-нибудь сложную подростковую историю, в котором противостояние героев имеет и нормальные перевёртыши, и хоть какую-то внутреннюю логику, что вообще бывает крайне нечасто. Является ли это кино чем-то хоть сколько-нибудь обязательным для просмотра? Ни разу. Тошнит ли даже достаточно скомпенсированного и подготовленного зрителя всю первую половину? Как правило, да. Но финал в значительной степени оправдывает как потраченное время, так и потраченные деньги. Можно ли из этого мира сделать в дальнейшем что-нибудь приличное? Такое ощущение, что да. Просто нужно меньше следовать штампам, и добавить больше умеющих играть подростков.