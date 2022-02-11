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Сирано | Трейлеры

Трейлеры » Мюзикл Рецензии в разделе Лучшие

Минутный TV-ролик New :: 11.02.22

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Все ролики фильма "Сирано" (10)

 
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Название фильма: Сирано
Оригинальное название: Cyrano
Прокат в России фильма "Сирано": 24 февраля 2022 года
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» Голливуд » Мюзиклы
О фильме "Сирано":

Питер Динклэйдж в мюзикле Джо Райта по пьесе Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак».

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Сирано:

Сирано
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 10

Рецензии и обзоры

Анчартед: на картах не значится: Зато весело

Для тех, кому нравятся оригинальные игры, есть оригинальные игры. Экранизации — не для них. И часто их делают люди, которым бренды интереснее самих игр. Они преследуют свои цели

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Лучшие комментарии:
Анчартед: на картах не значится : Наследие Ф. Дрейка и иже с ними. | Legat
Типичный новодел с аллюзиями к Индиане Джонс ну или Ларе Крофт или если хотите к "Доспехам Бога"... далее

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