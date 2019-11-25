|
Война токов | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 8 | постеры: 2 | в ролях
Русский минутный трейлер 2 New :: 25.11.19
Название фильма: Война токов
Оригинальное название: Current War
Прокат в России фильма "Война токов": 5 декабря 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
... » Исторические
О фильме "Война токов":
Основанная на биографических данных история противостояния между изобретателями Томасом Эдисоном и Джорджем Вестингаузом, в результате которого победил последний, и электрические сети всего мира основаны на переменном, а не постоянном токе. Авторы, как всегда в таких случаях, для пиару притащили в сюжет Теслу.
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон, Николас Холт. Продюсер: Тимур Бекмамбетов.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Война токов:
Достать ножи: Он написал убийство
Аванпост: Битва за Киров
Клаус: Малые дела
Ford против Ferrari: Ты профессионал или нет
Конец ***го мира: 2 сезон: А теперь живи с этим
24 ноября, воскресенье
Заокеанский прокат после череды спокойных уикендов на неделе был сосредоточен на стартовых показателях единственного релиза — «Холодного сердца 2»...
Отечественный прокат, замерший в ожидании отложенной у нас на неделю премьеры «Холодного сердца 2»...
23 ноября, суббота
22 ноября, пятница
21 ноября, четверг
|
|
|
|
|
«Достать ножи», рецензия «Ford против Ferrari», рецензия «Доктор сон», рецензия «Дитя погоды», отзыв «Король», отзыв «Малефисента: Владычица тьмы», рецензия «Терминатор: Тёмные судьбы», рецензия «Верность», отзыв «Зомбилэнд 2», отзыв «Конец ***го мира», 2 сезон, отзыв «El Camino: Во все тяжкие», отзыв «Клаус», отзыв