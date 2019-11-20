Название фильма: Война токов

Оригинальное название: Current War

О фильме "Война токов":

Основанная на биографических данных история противостояния между изобретателями Томасом Эдисоном и Джорджем Вестингаузом, в результате которого победил последний, и электрические сети всего мира основаны на переменном, а не постоянном токе. Авторы, как всегда в таких случаях, для пиару притащили в сюжет Теслу.

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон, Николас Холт. Продюсер: Тимур Бекмамбетов.